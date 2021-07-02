 

Insider – первый темнокожий миллиардер США призвал выплатить афроамериканцам репарации на $14 трлн

02.07.2021, 7:34, Новости дня
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Америка «как страна должна загладить вину» за 200 лет систематического расизма, ставшего последствием рабства, заявил в своём недавнем интервью первый темнокожий миллиардер США Роберт Луис Джонсон. Предприниматель призвал выплатить репарации в объёме $14 трлн, и сам он тоже не прочь получить чек, потому что уверен, что выплат достойны все афроамериканцы — и бедные, и богатые.


Reuters

Предприниматель и основатель телесети Black Entertainment Television Роберт Луис Джонсон, ставший в 2001 году «первым темнокожим миллиардером» США, призвал федеральные власти выплатить афроамериканцам репарации за рабство и систематический расизм в объёме $14 трлн, пишет Insider. 

 

В своём интервью каналу Vice News бизнесмен также признался, что и сам хотел бы получить такую выплату. «Выплата репараций подразумевала бы, что вся страна признаёт, что последствием рабства стали 200 лет систематического расизма, по причине которого темнокожим не досталось 13—15 триллионов долларов. Поэтому мы как страна должны загладить вину, выплатив темнокожим любого достатка — богатым, бедным, посередине — из своего кармана», — заявил Джонсон. 

 

Как отмечает издание, по данным переписи населения от 2019 года, в США насчитывается приблизительно 41,9 миллионов афроамериканцев. Таким образом, по оценкам Insider, средний размер выплаты на человека составил бы около $333,4 тыс. на человека.

 

Ресурс объясняет, что разрыв в уровне благосостояния между темнокожими и белыми американцами существует по многим причинам, включая осознанные и неосознанные расовые предубеждения, разницу в жилищных условиях, образовании и размере заработной платы. По мнению 75-летнего Джонсона, $14 триллионов будет достаточно, чтобы закрыть существующий разрыв. При этом бизнесмен добавил, что «особого оптимизма он не испытывает». 

 

На сегодня существует законопроект в поддержку инициативы, который предусматривает создание «комитета для изучения и разработки предложений по репарациям». Если его примут, деньги тут же выплачивать не начнут, но, по словам правозащитника Рашада Робинсона, это станет «шагом на пути к более честному и прямому обсуждению того, что было». 

 

Роберт Луис Джонсон уверен, что репараций заслуживают все афроамериканцы в США, даже успешные люди — вроде него самого, ведущей Опры Уинфри или баскетболистов Леброна Джеймса и Майкла Джордана, — сумевшие нажить собственное богатство. «Если ты успешный темнокожий бизнесмен, все как-то сразу считают, что этого тебе уже достаточно. Но ведь никто не спрашивает, не слишком ли богат белый бизнесмен, чтобы зарабатывать прибыль, инвестируя в футбольный стадион, или получать другие бонусы, вроде льготного налогообложения или вливания ликвидности со стороны Федеральной резервной системы», — подчеркнул предприниматель.



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