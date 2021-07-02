 

Индийский штамм коронавируса выявили во всех регионах Казахстана

02.07.2021, 6:58, Новости дня
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Министерство здравоохранения Казахстана выявило штамм коронавируса «Дельта» (индийский штамм) в пробах, взятых во всех регионах страны, сообщила межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

«В связи с распространением «Дельта»-штамма в мире министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заразившихся коронавирусной инфекцией. На 1 июля проведен ПЦР-скрининг 414 проб на выявление индийского штамма. По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент», – приводит текст сообщения ТАСС

Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к штамму «Дельта» будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов. «Особенностями клиники „Дельта»-штамма является сокращение инкубационного периода до пяти дней, превалирует кишечная симптоматика, быстрое прогрессирование заболевания, увеличение числа заболевших лиц более молодого возраста, более тяжелое течение среди детей и беременных», – пояснили в межведомственной комиссии, отметив, что единственным способом защиты от инфекции является вакцинация.

Накануне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку республики в период пандемии и личное спасение от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).



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