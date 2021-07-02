 

АПЛ проекта 885М «Новосибирск» вышла на ходовые испытания

02.07.2021, 3:54, Новости дня
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Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» вышла в Белое море на заводские ходовые испытания, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«АПЛ «Новосибирск» 1 июля впервые вышла Белое море на заводские ходовые испытания», – приводит слова источника ТАСС.

В марте стал известен срок передачи многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск» ВМФ.

Напомним также, 7 мая в состав Военно-морского флота РФ принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам РФ на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной?

На разных стадиях строительства на «Севмаше» находятся семь субмарин проекта 885М. Седьмой и восьмой корпуса этого проекта – АПЛ «Воронеж» и «Владивосток» – были заложены 20 июля 2020 года. За закладкой в режиме видеоконференции наблюдал президент РФ Владимир Путин. Основным ударным оружием субмарин проектов 885/885М являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», «Оникс» и в перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон».



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