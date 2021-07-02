Организаторы “Тур де Франс” отозвали иск против болельщицы, из-за которой произошло массовое падение участников велогонки

Инцидент был “чрезмерно раздутым”. Сейчас нужно успокоить ситуацию, а фанатам следует быть осторожнее, сказал Прюдомм.

Шестикратный победитель этапа “Тур де Франс” из Германии Джамбо Мартин Ха призывал к суровому наказанию, чтобы публика была осмотрительной. Гонщик надеялся, что болельщицу серьезно накажут, отметило агентство.

Его коллега, испанец Марк Солер покинул велогонку, он сломал обе руки в результате массового падения. Спортсмен обещал подать на женщину официальную жалобу.

Контекст:

26 июня болельщица, стоявшая у трассы, на которой проходила гонка, выставила свой плакат так, что за него зацепился один из проезжавших велосипедистов. Из-за эффекта домино следом за ним упали еще десятки спортсменов. Многие были травмированы. Болельщица покинула место происшествия до приезда следователей.

Женщину задержали и допросили 30 июня. Она сама сдалась правоохранителям, заявив, что больше не выдерживает давления СМИ. По информации France Bleu, подозреваемой грозит до одного года тюрьмы и €15 тыс. штрафа.

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