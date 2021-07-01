Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Об этом стало известно 1 июля, когда 47-летний Безруков запостил в Instagram совместное фото с беременной женой.

“Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня День режиссера… И мы работаем! Снимаем кино”, – написал актер.

В комментариях Безрукова и его жену поздравили подписчики: “Вау! У вас третий на подходе? Ну вы даете!”, “Вот это новость!”, “Какая красивая пара, счастья вам!”.

View this post on Instagram

A post shared by Сергеи * Безруков (@s_bezrukov)

Контекст:

Безруков и Матисон поженились в марте 2016 года. В тот же год 4 июля у них родилась дочь Мария, а 24 ноября 2018 года – сын Степан.

В конце 2016 года Безруков признался, что у него также есть внебрачные дети – дочь Александра (родилась в 2008-м) и сын Иван (2011). Их мать – петербургская актриса Кристина Смирнова.

Безруков – член провластной партии “Единая Россия” с 2002 года. В 2014 году подписал коллективное обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России Владимира Путина в Крыму в частности и в Украине в общем.

В августе 2015 года Служба безопасности Украины внесла Безрукова в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны.

—