 

Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

01.07.2021, 22:44, Новости дня
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Об этом стало известно 1 июля, когда 47-летний Безруков запостил в Instagram совместное фото с беременной женой.

“Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня День режиссера… И мы работаем! Снимаем кино”, – написал актер.

В комментариях Безрукова и его жену поздравили подписчики: “Вау! У вас третий на подходе? Ну вы даете!”, “Вот это новость!”, “Какая красивая пара, счастья вам!”. 

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Контекст:

Безруков и Матисон поженились в марте 2016 года. В тот же год 4 июля у них родилась дочь Мария, а 24 ноября 2018 года – сын Степан.

В конце 2016 года Безруков признался, что у него также есть внебрачные дети – дочь Александра (родилась в 2008-м) и сын Иван (2011). Их мать – петербургская актриса Кристина Смирнова.

Безруков – член провластной партии “Единая Россия” с 2002 года. В 2014 году подписал коллективное обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России Владимира Путина в Крыму в частности и в Украине в общем.

В августе 2015 года Служба безопасности Украины внесла Безрукова в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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