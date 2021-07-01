 

Глава Ивановской области рассказал школьникам об особенностях развития малых городов России

01.07.2021, 21:38, Новости дня
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Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский прочитал лекцию на тему «Креативные индустрии и энергия малых городов» для школьников из разных городов России, участников проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «Большая перемена» и «Твой ход» в Палехе.

Лекция прошла в рамках просветительского проекта Российского общества «Знание», которое организует встречи для ребят с главами регионов РФ в самых необычных и заповедных местах страны.

Основная тема лекции, которую провел Воскресенский, – сохранение и развитие малых городов России, в котором все большую роль играют современные технологии и креативные индустрии. В Ивановской области 16 из 17 городов – малые города; в настоящее время уделяется большое внимание как развитию инфраструктуры и благоустройству, так и изучению идентичности, культурного кода каждого из городов.

 «Я считаю такие проекты очень важными и очень здорово, что общество «Знание» их делает. Интересно, что ребята из крупнейших мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга, приехали к нам и, надеюсь, влюбились в наши малые города. Мы поговорили о том, как малые города развивать, как использовать творческий потенциал, энергию и душу наших малых городов для развития нашей любимой страны» – приводятся слова Воскресенского на сайте правительства региона.

Неотъемлемой частью лекций являются экскурсии для школьников, которые представляют как историю и культуру региона, так и его современное развитие, отметил глава региона. Гости Ивановской области увидели знаковые объекты: в Иванове – железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм», в Палехе – Крестовоздвиженский храм, благоустроенный центральный парк, «Дом с конями» и Арт-центр.

«Я здесь впервые и очень хотела попасть в Ивановскую область, в это замечательное историческое место. Мне показалось, что очень важно развивать сейчас маленькие города, их культуру. В Палехе меня многое завораживает. Такие места, с народными промыслами, должны развиваться, чтобы люди, даже и за рубежом видели, какое достояние есть в нашей стране», – поделилась мнением москвичка Дарья Игнатова, победитель конкурса «Большая перемена-2020».

В одном из залов Арт-Центра школьники смогли познакомиться с палехскими художниками, принять участие в создании арт-объекта и проследить развитие палехского искусства от XVIII века до современности. Завершилась программа в Шуе, где участники экскурсии побывали на колокольне Воскресенского собора и в отреставрированном здании железнодорожного вокзала.

«Я учусь на технической специальности, но мне было интересно то, чем живет Ивановская область – Палех, Шуя. Мне очень запомнился железнодорожный вокзал в Иванове – это просто нечто, у нас в РФ не видел нигде такого. И очень понравилась палехская иконопись», – рассказал Иван Дзыгар, студент Московского Политехнического университета, участник проекта «Твой ход».

Напомним, российское общество «Знание» организовало познавательные лекции-экскурсии в разных точках страны. На экскурсиях в знаковых местах, которые провели губернаторы, побывали участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена». Со школьниками и студентами главы регионов обсудили историю известных достопримечательностей и перспективы развития городов.



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