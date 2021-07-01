В СФ назвали структурами-клонами признанные нежелательными в РФ иностранные НПО

Признанные Генпрокуратурой нежелательными в РФ иностранные НПО «Фонд Будущее России», «Фонд Ходорковского» и «Оксфордский российский фонд» являются структурами-клонами, аффилированными с уже признанными такого рода организациями, сообщил председатель Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Он отметил, что эти иностранные НПО «действуют в координации с Госдепом США и по существу выполняют роль проводников американской политики сдерживания России, которую Вашингтон рассматривает как противника».

«В этой связи у меня не вызывают удивления принятые Генпрокуратурой решения о признании вышеупомянутых НПО нежелательными», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

«Также хотел бы обратить внимание разного рода «экспертов», что речь идет не о расширении круга организаций, признанных у нас нежелательными, а о том, что, по сути, в эту категорию попадают структуры-клоны, аффилированные с уже признанными такого рода организациями. Иными словами, что бы они не создавали, как бы себя не называли, по существу они продолжают антироссийскую деятельность, направленную на дестабилизацию нашего государства, и юридически остаются зарубежными организациями», – продолжил Климов.

Сенатор напомнил, что взаимодействие с такого рода структурами влечет за собой серьезную ответственность, предусмотренную российским законодательством.

Напомним, Генпрокуратура РФ официально признала нежелательной деятельность в РФ четырех европейских неправительственных организаций, в том числе «Фонда Ходорковского».

Между тем президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым за организацию, участие и финансирование деятельности нежелательных в РФ иностранных или международных неправительственных организаций (НПО) предусмотрена уголовная ответственность.