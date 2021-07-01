 

В Сочи откроют первый COVID-free пляж

01.07.2021, 19:50, Новости дня
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Первый свободный от коронавируса пляж будет открыт в Сочи. Вход на его территорию будет осуществляться по сертификату о вакцинации, либо по справке о перенесенном COVID не более полугода, либо по ПЦР-тестам, действительным в течение 72 часов.

«Это пилотный проект. Посетителями пляжа будут не только туристы гостинцы, но и те, кто живет и отдыхает в окрестности. Это пока разовый проект, на все пляжи города он не распространяется при данной контролируемой эпидемиологической ситуации», – передает слова замглавы Сочи Инны Петуховой Sochi24.TV.

Инициатива будет действовать со следующей недели неделе на пляже спа-отеля «Лазурная». При этом детям в сопровождении взрослых документы не потребуются.

Напомним, для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля туристы смогут предоставить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании и отрицательный ПЦР-тест.

С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют и у несовершеннолетних старше шести лет.



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