“Залипла. Только я раз 10 увеличила фото?” Участник балета Поляковой Ежов взорвал сеть откровенным снимком
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“Ты вдохновился одной известной артисткой, и тоже выложил фото со змеей?” – отреагировала на снимок Полякова, вероятно, подразумевая фото украинской певицы Тины Кароль с питоном.
“Это не змея, это удав”, – высказалась украинская ведущая Леся Никитюк.
“Та можно было трусы и не надевать уже”, – прокомментировали снимок фолловеры.
“Твою ж мать. Откровенно”, – написали в комментариях подписчицы.
“Залипла. Только я раз 10 увеличила фото? Конечно, посмотреть на глаза”, – написала в комментариях пользовательница сети.
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Контекст:
Ежов родился в Харькове. Отец Ежова – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.
По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник лицея “Правозащитник” при Харьковском национальном университете внутренних дел.
В 2018 году в проекте “Танцы со звездами” на “1+1” Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк. После завершения проекта он стал участником шоу-балета Поляковой.
В настоящее время Ежов снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов, а также является студентом Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.
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