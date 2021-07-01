 

“Залипла. Только я раз 10 увеличила фото?” Участник балета Поляковой Ежов взорвал сеть откровенным снимком

01.07.2021, 14:40, Новости дня
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“Ты вдохновился одной известной артисткой, и тоже выложил фото со змеей?” – отреагировала на снимок Полякова, вероятно, подразумевая фото украинской певицы Тины Кароль с питоном.

“Это не змея, это удав”, – высказалась украинская ведущая Леся Никитюк.

“Та можно было трусы и не надевать уже”, – прокомментировали снимок фолловеры. 

“Твою ж мать. Откровенно”, – написали в комментариях подписчицы.

“Залипла. Только я раз 10 увеличила фото? Конечно, посмотреть на глаза”, – написала в комментариях пользовательница сети.

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Публикация от Ezhov Maksim * Макс Ежов (@ezhov_maksim_)

Контекст:

Ежов родился в Харькове. Отец Ежова – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник лицея “Правозащитник” при Харьковском национальном университете внутренних дел.

В 2018 году в проекте “Танцы со звездами” на “1+1” Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк. После завершения проекта он стал участником шоу-балета Поляковой.

В настоящее время Ежов снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов, а также является студентом Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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