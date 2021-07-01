 

В Авдеевке артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома

01.07.2021, 14:40, Новости дня
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Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями 122мм артиллерийских систем и минометов.

В результате обстрела в пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства.

Сообщается, что никто из мирных жителей не пострадал.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1149365202222761

За последние 7 дней это второй обстрел боевиками жилых домов в Авдеевке. Последний подобный случай произошел 26 июня.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. В полночь 18 апреля Украина в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на Донбассе на пасхальные праздники, боевики нарушили его в первые сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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