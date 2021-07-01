CNN – пандемия — главная тема прямой линии с Путиным

Россия столкнулась с третьей, очень мощной волной пандемии, которая уже привела к рекордной смертности от коронавируса, передаёт CNN. И на прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным основное внимание сосредоточено на теме COVID-19, говорится в материале.

На наших глазах идёт трансляция ежегодной прямой линии президента РФ Владимира Путина с российским народом. Страна столкнулась с новой волной коронавируса. Ежедневное количество смертей от этой болезни на рекордной высоте. А уровень вакцинации крайне низок.

С нами на прямой связи из Москвы корреспондент CNN Мэтью Чанс. Мэтью, о чём он говорил?

МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Он начал всего пару минут назад. И нам заранее сообщили, что здесь внимание будет сосредоточено главным образом на пандемии COVID-19. И именно об этом они пока разговаривали.

Но уже можно выделить пару моментов: во-первых, Путин впервые подтвердил, что он привился «Спутником V», российской вакциной, а, если точнее, первой вакциной, зарегистрированной в мире для общего применения.

До настоящего момента информация о том, какой вакциной он привился, скрывалась под завесой тайны. И вот он вышел и заявил, что это был «Спутник V».

Другой момент, о котором стало известно пару минут назад, — это его заявление о том, что он выступает против принуждения людей к вакцинации. И это, знаете, странно. Ведь всего пару дней назад российское правительство приняло законы, которые обязывают пройти вакцинацию людей, работающих на передовой, т.е. в таких сферах, как транспорт, розничная торговля, гостиничный бизнес и тому подобное. А если они этого не сделают, то могут лишиться средств к существованию.

Так что тут речь идёт о своего рода обязательной вакцинации, которую правительство уже начало реализовывать в определённых секторах экономики. Причина, по которой они это делают, состоит в том, что Россия, к сожалению, столкнулась с третьей, очень мощной волной COVID-19.

Показатели заражения по стране — на рекордных уровнях. Сегодня в стране зафиксировано самое большое количество смертей с момента начала пандемии — 669 умерших. И не стоит забывать, что это официальные данные. Реальное количество может быть гораздо выше.

Поэтому правительству приходится делать всё, что в их силах, чтобы убедить сильно сомневающихся и скептически настроенных жителей России, которые вообще не хотят ставить себе никакую вакцину, пройти вакцинацию. В некоторых случаях власти, по сути, принуждают их сделать это.

Это, определённо, серьёзный вызов. Мэтью, большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 июня 2021 года.