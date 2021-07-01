 

Hill – Ким Чен Ын сообщил о «серьёзном инциденте», связанном с COVID-19

01.07.2021, 11:52, Новости дня
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Глава КНДР Ким Чен Ын на пленарном заседании политбюро раскритиковал чиновников за пренебрежение своими обязанностями в борьбе с коронавирусом, пишет The Hill со ссылкой на корейские новостные агентства. По словам северокорейского лидера, бездействие должностных лиц привело к «серьёзному инциденту» и поставило под угрозу безопасность страны и её граждан.


Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын доложил о произошедшем «серьёзном инциденте», связанном с COVID-19, который поставил под угрозу безопасность населения страны, пишет The Hill. Издание ссылается на южнокорейское новостное агентство «Рёнхап», в свою очередь цитирующее сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

По информации официального агентства, во вторник на заседании политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын раскритиковал государственных чиновников. Глава КНДР обвинил должностных лиц в «пренебрежении серьёзными партийными решениями» в борьбе с коронавирусом, что привело к «серьёзному инциденту», повлекшему за собой «масштабный кризис» в обеспечении безопасности государства и его граждан.

Неясно, о каком именно инциденте идёт речь. Согласно The Bloomberg News, Ким Чен Ын заявил, что чиновники не приняли важных решений по организационным, научным и технологическим мерам на фоне требований по введению продолжительного общенационального карантина.

Как отмечает в заключение The Hill, до сих пор неясным остаётся подлинный масштаб распространения COVID-19 в Северной Корее. По данным ВОЗ, с начала пандемии КНДР не сообщила ни об одном случае заболевания или смерти от коронавируса.



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