 

Зеленский ответил Путину на его слова о “внешнем управлении” Украиной

01.07.2021, 10:10, Новости дня
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Президент России Владимир Путин 30 июня завил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как “кючевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже”.

Зеленский отметил, что его лично не “цепляет” такое заявление Путина.

“Это выглядит так, если бы я, например, сказал: “А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?” – добавил глава государства. 

По словам Зеленского, тезис о любом “внешнем управлении” – пропагандистская мантра, рассчитанная для внутреннего потребителя в самой России.

“В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и Украинским государством, а точно не в какой-либо соседней стране и точно не “теневыми посредниками”, которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске”, – отметил Зеленский.

В то же время украинский президент подтвердил, что готов встретиться с Путиным, “если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России”.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. “Это действительно идеальное место для диалога о мире”, – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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