ФСБ задержала главаря татарстанского звена «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ сообщила о задержании главаря татарстанского подразделения запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД в рамках проведенной специальной операции в Республике Татарстан задержан главарь татарстанского звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ решением Верховного суда в 2003 году)», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

По данным ФСБ, задержанный «распространял среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществлял вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации».

По месту его регистрации и по месту фактического проживания обнаружены запрещенные в РФ пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир», средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности, отметили в ЦОС. Возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Напомним, в ноябре ячейку террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) разгромили в Казани, за пропаганду и вербовку задержаны пять исламистов.