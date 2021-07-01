 

Отец Довбика после победного гола сына на Евро 2020: Не спал до 6 утра, не мог поверить. У жены слезы катились, словно горох

01.07.2021, 8:22, Новости дня
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“Не спал до 6 утра. Не мог поверить в то, что произошло. Жена плакала так, что слезы катились, словно горох. Я прыгал от радости, кричал. Соседи, наверное, слышали, но ничего не говорили. Будто на несколько минут выпал из жизни. Не мог поверить, что мой единственный сын так порадует всю Украину. Потом лежал, читал отчеты. Под окнами горлопанили счастливые болельщики”, – рассказал Александр Довбик о своей реакции на победу украинской сборной при помощи гола, забитого его сыном. 

Он рассказал, что когда Артему было всего три года, его дедушка купил ему мяч.

“Так как он тот мяч взял, так мы его больше не видели! Его ничего в жизни не интересовало, кроме футбола. Ни школа, ни книги, ни фильмы. Один футбол”, – рассказал отец спортсмена. Он отметил, что учителя иногда вызывали их с женой в школу, ругали, что сын не учится, но директор его защищал.

Отец футболиста признался, что не верил, что сын в этом матче будет участвовать в игре, но мечтал, чтобы тренер Андрей Шевченко “выпустил его на поле хотя бы на одну минуту”.

“Когда вышел Артем Беседин – отчаялся. Думаю, ну, все. Затем Беседина травмировали. Думаю, ну, вот шанс. Нет, опять разочарование, потому что вышел [Виктор] Цыганков. Тему выпустили на последний овертайм вместо [Андрея] Ярмоленко. Когда комментатор Виктор Вацко начал его хвалить, было приятно. Ну, а когда Артем забил – я уже ничего не слышал и не видел. Провалился”, – поделился эмоциями Александр Довбик. 

Отец футболиста мечтает, чтобы сын еще раз попробовал себя за границей. В частности, упоминает “Манчестер Юнайтед” – ему нравится их стиль.

Контекст:

В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе “Олимпико”.

Игрок футбольного клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ) “Днепр-1” Довбик – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. В последнем сезоне УПЛ форвард сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте лиги.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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