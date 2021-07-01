«Бессонница, несъедобная пища и депрессия» – Insider рассказал о тяжелой ситуации в американском лагере для детей-мигрантов

Чтобы не оставлять детей-мигрантов в центрах службы Пограничного контроля, известных жестоким обращением с людьми, администрация Джо Байдена создала специальные лагеря. Но там тоже созданы неприемлемые условия, и дети жалуются на депрессию. Как заявил Insider правозащитник Шоу Дрейк, проблема в том, что власти уверились в прогрессе на фоне предыдущей администрации и не спешат решать проблему до конца.



Reuters

Сотни детей-мигрантов, пересекших американо-мексиканскую границу без сопровождения взрослых, временно размещены в специальном лагере на военной базе Форт Блисс в Эль-Пасо, штат Техас. Пока власти ищут родственников и опекунов, чтобы те могли забрать несовершеннолетних, некоторые здесь находятся несколько недель, а кто-то — несколько месяцев, пишет Insider.

Как стало известно из недавних судебных документов, дети жалуются на бессонницу, несъедобную пищу и депрессию. Они спят в одной большой палатке. Один из американских конгрессменов, побывавших на базе, назвал условия, в которых содержатся несовершеннолетние, «абсолютно неприемлемыми».

Так не должно было быть. Как отмечает издание, президент США Джо Байден и его администрация обещали создать «гуманную систему» для тех, кто просит в Америке убежища. Однако, как рассказывает юрист техасского отделения Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Шоу Дрейк, дважды побывавший в Форт Блисс, на данный момент на ограниченном пространстве проживает слишком много детей, и сотрудникам трудно уследить за всем, что происходит.

«Детей нельзя держать в таких условиях, где много людей, как в общежитии. Мы своими глазами увидели проблемы и риски, связанные с недостаточным присмотром за каждым ребёнком и длительным временем, которое дети проводят в этом месте», — комментирует Дрейк. Как напоминает Insider, ссылаясь на судебные документы, тяжёлые условия жизни в лагере даже подтолкнули некоторых детей к попыткам самоубийства.

Администрация Джо Байдена настаивает, что она работает над исправлением ситуации, и в какой-то степени она действительно улучшилась, обращает внимание издание. Ранее в Форт Блисс было размещено 5 тыс. детей, сейчас, благодаря усилиям государства по поиску родственников и законных опекунов, их число сократилось до 800.

В лагерь в Форт Блисс дети попадают из центров временного содержания службы Пограничного контроля. По словам Дрейка, эти центры известны «бесчеловечными условиями» и жестоким обращением с людьми, оказавшимися на попечении службы. «Так что тем более это не та среда, которая может благоприятно повлиять на детей, попавших в страну без сопровождения, и не то место, где им следует проводить хоть сколько-то времени», — уверен правозащитник.

Лагеря для детей-беженцев, курируемые Министерством здравоохранения и социальных служб, — нововведение администрации Байдена, которое могло способствовать некоторому попустительству со стороны властей или излишней уверенности в том, что существующего решения достаточно. Однако, по мнению Дрейка, администрации «недостаёт стремления как следует наладить систему». «Поддерживать создание таких лагерей и как можно быстрее забирать детей у службы Пограничного контроля очень важно, но администрация должна оперативнее переходить к решению вопроса, как помочь этим детям встретиться с любящими семьями», — полагает юрист.

Властям действительно нужно быть уверенными, что, выпуская несовершеннолетнего из лагеря, они отдают ребёнка людям, которые смогут о нём позаботиться. Но сейчас могут пройти дни и даже недели, прежде чем процесс поиска родственников или опекунов хотя бы начнётся,объясняет правозащитник. Дрейк уверен, что заниматься поиском следует уже на этапе, когда дети попадают в службу Пограничного контроля. Таким образом можно будет вовсе избежать дальнейшего размещения ребёнка в специализированных центрах и лагерях.

«Когда у детей есть — и у многих действительно есть — родители или близкие родственники, которые ждут их здесь, в Америке, их можно было бы отпускать сразу, не направляя в лагеря Министерства здравоохранения и социальных служб. Однако на данный момент действующая администрация и прошлые так и не сумели наладить этот процесс», — говорит Дрейк.