Вениславский объяснил, когда в Украине могут появиться базы НАТО

Он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Конституция Украины запрещает размещать иностранные военные базы на территории страны.

“Поддержка Украины со стороны наших западных партнеров явно раздражает Россию и явно идет на пользу Украине. Я думаю, что обвинения насчет Конституции Украины – “от лукавого”. Хочу напомнить тому же господину Путину, что в Конституции, например, Литовской Республики была аналогичная формулировка, как в Конституции Украины, что на территории запрещается размещение иностранных военных баз. Но Конституционный суд Республики Литва, рассмотрев это конституционное положение, сказал, что оно не распространяется на базы союзников. Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы, если по аналогии взять, также могут появиться на территории Украины”, – объяснил Вениславский.

Он также ответил на вопрос, могут ли базы НАТО появиться в Украине до ее вступления в Альянс.

“Это в любом случае должен решить Конституционный Суд Украины по аналогии с Конституционным судом Литвы… Надо, чтобы кто-то обратился в Конституционный суд за официальным толкованием статьи 17, запрещающей размещение иностранных военных баз на территории Украины”, – сказал представитель президента в КСУ.

Он выразил надежду, что судьи КСУ “будут патриотами Украины и станут настороже национальных интересов и территориальной целостности Украины”.

“Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-нибудь военном сотрудничестве с другими странами, то через решение Конституционного суда можно ожидать, что такой вариант не исключается”, – подчеркнул Вениславский.

Контекст:

На прямой линии 30 июня Путин сказал об Украине следующее: “По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз. Можно создать учебные центры, можно создать какие-то другие, пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности”.

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

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