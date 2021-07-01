 

В двух поселках в Армении выявили заболевших сибирской язвой

01.07.2021, 6:02, Новости дня
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В Армении зарегистрировали трех зараженных спорами сибирской язвы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

«В ходе исследования, проведенного референс-лабораторным центром национального центра по контролю и профилактике заболеваний, диагноз «сибирская язва» подтвержден у трех жителей сел Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Всего обследовали семерых жителей этих населенных пунктов после сообщений о сибирской язве у животных. Двое инфицированных, по данным ведомства – хозяева домашних животных, третий – их родственник.

У одного больного болезнь проходит в легкой форме, у двух других – в средней степени тяжести.

На пробы также взяли почвы с ближайшего пастбища поселка Ваневан, там возбудителей сибирской язвы не обнаружили. В селах продолжаются подомовые обходы.

В начале июня в одном из тувинских сел ввели карантин по сибирской язве, заболевание заподозрили у одного из местных жителей.

Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. У человека заболевание проявляется преимущественно в виде карбункулов на коже, повышением температуры тела. Попадает в организм человека через поврежденные участки кожи, реже – через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Источником инфекции являются дикие и домашние животные.



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