Флаг с православного монастыря осквернили и сожгли в Косово

С ворот православного монастыря Грачаница в Косово украли флаг Сербской православной церкви, сообщила епархия Рашско-Призренская СПЦ.

В понедельник отмечался один из важнейших сербских праздников Видовдан (день Святого Вита), посвященный годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ночь на среду украли флаг, который «вывешивается на большие церковные праздники». Позднее в соцсетях опубликовали «снимки людей в масках, которые с флагами Албании в руках оскверняют церковный стяг». «Судя по размеру, осквернили и сожгли именно о флаге с ворот монастыря», – приводит РИА «Новости» текст сообщения епархии.