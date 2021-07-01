 

Флаг с православного монастыря осквернили и сожгли в Косово

01.07.2021, 6:02, Новости дня
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С ворот православного монастыря Грачаница в Косово украли флаг Сербской православной церкви, сообщила епархия Рашско-Призренская СПЦ.

В понедельник отмечался один из важнейших сербских праздников Видовдан (день Святого Вита), посвященный годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ночь на среду украли флаг, который «вывешивается на большие церковные праздники». Позднее в соцсетях опубликовали «снимки людей в масках, которые с флагами Албании в руках оскверняют церковный стяг». «Судя по размеру, осквернили и сожгли именно о флаге с ворот монастыря», – приводит РИА «Новости» текст сообщения епархии.



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