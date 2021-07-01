Трамп испугался превращения США в банановую республику

Если не исправить избирательную систему США, страна превратится в банановую республику, сообщил экс-глава государства Дональд Трамп.

Он встретился с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и законодателями от этого штата. Трамп заявил, что на последних выборах достиг лучших результатов, чем четырьмя годами ранее, но подсчет голосов «оказался немного в пользу» демократов. Трамп сказал, что требуется «привести избирательную систему в порядок, потому что в противном случае» есть риск «упустить страну», которая станет «банановой республикой, страной третьего мира». Он считает, что США «больны во многих смыслах» – «как в плане избирательной системы, так и в плане ситуации на границе», передает ТАСС.

Трамп посетил в среду границу с Мексикой. «У нас была такая безопасная южная граница, а теперь она открыта нараспашку», – приводит его слова РИА «Новости».

Бывший президент, выступая на фоне полупостроенной секции пограничного забора, посетовал, что «Байден разрушает» США. Отметим, что в разочаровании от политики федерального центра Техас ассигновал 250 млн долларов на то, чтобы возобновить строительство стены на границе.

Трамп не исключил участия в выборах 2024 года. Обращаясь к лейтенант-губернатору Техаса Дэну Патрику, он заявил: «Станешь менеджером моей кампании, если я это снова сделаю? Ты думаешь, мне стоит еще раз это сделать? Может быть, нам не нужно. Может быть, нам даже и не придется».

При этом, выступая в эфире телеканала Fox News, Трамп заявил, что уже принял решение о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства. Однако само решение не раскрыл.

Напомним, в расчете на то, что новый глава США Джо Байден будет к ним добрее, чем был Трамп, огромные толпы соискателей убежища ринулись к американской границе. Силы безопасности не справляются. Центры временного содержания переполнены людьми. Еще в январе Байден отменил введенный Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Он отменил и проекты финансирования Пентагоном стены на границе с Мексикой.