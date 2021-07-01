 

10 раненых и больных военнослужащих эвакуировали санавиацией из Днепра в Киев

01.07.2021, 1:10, Новости дня
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В Днепре военные врачи стабилизировали состояние пациентов и подготовили к следующему этапу лечения. 

Реанимационно-операционным самолетом Воздушных сил ВСУ Ан-26 “Вита” трое раненых, четверо больных и трое травмированных военнослужащих прибыли на военную площадку аэропорта Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве.

Сейчас воины размещены в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов стабильное.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/327515355522101

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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