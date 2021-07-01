 

САП направила в суд обвинительный акт по делу экс-замглавы миграционной службы Пимаховой

01.07.2021, 1:10, Новости дня
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В сообщении не называют фамилию чиновницы. По данным LB.ua, речь идет о Дине Пимаховой.

“Должностное лицо миграционной службы было разоблачено в 2017 году в рамках спецоперации НАБУ под прикрытием, проведенной с целью разоблачения и документирования фактов преступной деятельности организованной группы в системе органов ГМС Украины, связанной с использованием коррупционной схемы незаконного документирования иностранцев паспортами граждан Украины и видами на постоянное или временное проживание при обязательном условии предоставления должностным лицам государственного органа неправомерной выгоды”, – уточнили в релизе.

Следствие установило, что экс-заместитель в июне 2017 предложила организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год с возможностью дальнейшего продолжения до трех лет.

“Указанное должностное лицо высказало просьбу предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение процесса оформления документов в сумме $1800, которую в дальнейшем получила”, – сообщили в САП.

По данным прокуратуры, чиновница предложила организовать процесс предоставления гражданства Украины гражданину Ирана. Для решения этого вопроса она попросила $30 тыс. 

Действия экс-замглавы миграционной службы квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды).

Досудебное расследование по делу завершено, обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу, заявили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3443956739040818

Контекст:

29 ноября 2017 года в пресс-службе Госмиграционной службы сообщили, что при попытке передачи взятки в $15 тыс. Пимаховой Служба безопасности Украины задержала агента НАБУ.

Пимахова рассказала, что познакомилась с человеком, который представился сотрудником арабского инвестиционного фонда “Мобадала” Сергеем Титенковым. По ее словам, он пытался завязать с ней приятельские отношения. Пимахова сообщила, что этот человек на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей решить ряд вопросов, связанных с “незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины”, но она отказывалась. Пимахова добавила, что в ходе задержания Титенкова узнала, что он имеет отношение к НАБУ и у него есть документы на имя Сергея Боярского.

Издание “Цензор.НЕТ” сообщило, что СБУ задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них – “агент Катерина”, а также сотрудник НАБУ Боярский.

Руководитель бюро Артем Сытник рассказал, что операция НАБУ в отношении Пимаховой продолжалась с весны 2017 года. В ноябре того же года он говорил, что детективы задокументировали факт коррупции Пимаховой еще несколько месяцев назад, хотя сама она написала заявление в СБУ о провокации взятки. В НАБУ также заявили, что Генеральная прокуратура Украины и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей “диверсией”.

15 декабря 2017 года тогдашний руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что уголовное производство в отношении Пимаховой было зарегистрировано, но его нельзя довести “до логического завершения”, так как антикоррупционные органы не смогут доказать виновность чиновницы в суде.

Пимахова была назначена первым заместителем главы Государственной миграционной службы Украины 18 января 2017 года. Кабмин уволил ее в марте 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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