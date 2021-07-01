 

В Иордании акула выпрыгнула из воды и укусила парапланериста за ногу

01.07.2021, 0:16, Новости дня
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Нападение произошло вечером 26 июня, когда мужчина парил над водой. В этот момент из моря выпрыгнула акула и укусила его за ногу. Иорданца доставили в военный госпиталь, где его прооперировали.

По информации медиков, у мужчины разорвано несколько сухожилий и мышца, а также сломано несколько костей. Его состояние стабильное.

Мохаммад Катауне из Международного дайвинг-центра Акабы сообщил, что нападения акул в Акабском заливе случаются редко.

Управление специальной экономической зоны Акабы провело проверку прибрежной зоны и сообщило, что не обнаружило акулу, сообщило 29 июня The Jordan Times. Власти ведут расследование факта нападения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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