В Иордании акула выпрыгнула из воды и укусила парапланериста за ногу

Нападение произошло вечером 26 июня, когда мужчина парил над водой. В этот момент из моря выпрыгнула акула и укусила его за ногу. Иорданца доставили в военный госпиталь, где его прооперировали.

По информации медиков, у мужчины разорвано несколько сухожилий и мышца, а также сломано несколько костей. Его состояние стабильное.

Мохаммад Катауне из Международного дайвинг-центра Акабы сообщил, что нападения акул в Акабском заливе случаются редко.

Управление специальной экономической зоны Акабы провело проверку прибрежной зоны и сообщило, что не обнаружило акулу, сообщило 29 июня The Jordan Times. Власти ведут расследование факта нападения.

—