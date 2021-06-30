Цены на нефть выросли более чем на 50% в 2021 году

За первое полугодие 2021 года цены на нефть выросли на 44–52%, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожала рекордными за 12 лет темпами. Brent подорожала на 44,2%, WTI – на 51,5%. Во втором квартале Brent росла на 17,5%, WTI – на 24,2%, передает РИА «Новости».

Напомним, Bank of America прогнозирует, что нефть может стоить 100 долларов за баррель уже в 2022 году. Последний раз такие цены на рынке можно было видеть в сентябре 2014 года. Возвращения дорогой нефти ждут также многие мировые нефтетрейдеры и другие инвестбанки.