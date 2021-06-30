 

Цены на нефть выросли более чем на 50% в 2021 году

30.06.2021, 23:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За первое полугодие 2021 года цены на нефть выросли на 44–52%, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожала рекордными за 12 лет темпами. Brent подорожала на 44,2%, WTI – на 51,5%. Во втором квартале Brent росла на 17,5%, WTI – на 24,2%, передает РИА «Новости».

Напомним, Bank of America прогнозирует, что нефть может стоить 100 долларов за баррель уже в 2022 году. Последний раз такие цены на рынке можно было видеть в сентябре 2014 года. Возвращения дорогой нефти ждут также многие мировые нефтетрейдеры и другие инвестбанки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.11 / Китай решил не рассчитывать на улучшение отношений с США после выборов

22.12 / Найдено объяснение медленному течению времени в критической ситуации

06.02 / «Вы ничего не сделали для меня» – Трамп вышел из Гильдии киноактёров США

11.06 / Суд постановил взыскать с Медведчука еще 300 тыс. грн в деле о запрете книги “Дело Василия Стуса”

23.02 / Злоумышленника, который застрелил в Харькове мужчину, задержали – полиция

05.09 / Samsung презентовал самую дорогую версию смартфона Galaxy Z Fold 2

05.12 / Агутин рассказал о переносе концертов в Петербурге после скандала с Бастой

31.07 / Эксперт назвал конфликт РФ и Белоруссии тактическим успехом Украины

16.02 / В США российскую бронемашину назвали «Чумным доктором»

24.02 / Знаменитый украинский футболист Тимощук в РФ рекламирует носки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика