 

“Эсминец мирно шел в украинских территориальных водах”. В правительстве Великобритании ответили на заявления Путина

30.06.2021, 23:22, Новости дня
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Так спикер прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, который назвал проход Defender вблизи берегов оккупированного Россией Крыма “провокацией”.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он “нарушил границу” России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул “территориальное море” России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс”. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца “подготовленной провокацией”, а в МИД РФ пригрозили “бомбить” корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.

27 июня BBC опубликовал ряд документов минобороны Великобритании, касающихся ситуации с эсминцем. Они подтверждали, что проход Defender вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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