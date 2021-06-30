 

Международный туризм восстановится не ранее 2023 года – ООН

30.06.2021, 19:46, Новости дня
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В 2020 году международный туризм и связанные с ним отрасли понесли убытки в размере $2,4 трлн. Число иностранных туристов в мире сократилось примерно на 1 млрд человек, или на 73%. В первом квартале 2021 года этот показатель снизился на 88%.

Эксперты отметили, что восстановление туристического сектора во многом будет зависеть от доступности вакцин против COVID-19.

“Туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее всего в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. Тем не менее даже в развитых государствах полного возрождения иностранного туризма не следует ожидать ранее 2023 года”, – заявили в ООН.

Сокращение туризма приводит к росту безработицы на 5,5%. В странах с сильной привязкой экономики к туристическому бизнесу этот показатель может составлять до 15%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам Международного валютного фонда, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В МВФ заявляли, что в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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