 

СК начал проверку после жалобы пенсионерки Путину на отсутствие газификации

30.06.2021, 18:54, Новости дня
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Следователи организовали проверку после жалобы пенсионерки из Свердловской области Светланы Култыгиной на то, что к ее дому не подведен газ, хотя он есть у чиновников рядом.

Следственный комитет проверит, действительно ли чиновники не обращали внимания на обращения местных жителей по поводу газификации, в действиях мэрии Карснотурьинска, где проживает пенсионерка, может просматриваться халатность, передает E1.ru.

«Следователи выяснят все обстоятельства, опросят женщину и должностных лиц, изучат документы», – добавили в региональном следственном управлении.

Также проверку начала региональная прокуратура. Надзорный орган намерен проверить не только чиновников, но и газоснабжающую организацию.

Сразу после обращения пенсионерки местные власти сообщили, что газ все же будет, но через несколько лет.

«Строительство газопровода высокого давления запланировано в рамках инвестиционной программы АО «ГАЗэкс». Прокладка сетей будет проходить на условиях софинансирования из областного бюджета, и в 2023 году у жителей района будет техническая возможность подключения к сетям», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Сделал заявление и мэр Краснотурьинска Александр Устинов. «Я рассказал об этапах газификации поселка и непосредственно ее (Култыгиной – прим. ВЗГЛЯД) дома. Предложил помощь – закупить необходимый объем дров – качественных, березовых, волонтеры привезут их завтра до обеда», – сказал Устинов.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, для газификации поселка необходимо обустроить 2,2 километра трубопровода высокого давления, а затем еще делать разводку по самому населенному пункту.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос свердловской пенсионерки, заверил, что доведение газопровода до границ участков будет обеспечено бесплатно.



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