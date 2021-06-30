Департамент лицензирования, руководители которого уволились, продолжает работу в штатном режиме – НБУ

Департамент выполняет возложенные на него задачи и функции по регистрации и лицензирования банков, финансовых учреждений и других юридических лиц, осуществление лицензионных, согласовательных и регистрационных действий на платежном рынке.

В Нацбанке подчеркнули, что заявления об увольнении подали девять сотрудников департамента лицензирования НБУ, в то время как штат департамента составляет 107 сотрудников.

Отмечается, что новый руководитель департамента и руководители структурных подразделений, входящих в его состав, будут назначаться на должности в порядке, установленном пунктом 31 статьи 15 закона Украины “О Национальном банке Украины”, и в соответствии с установленными в НБУ процедурами.

“Для Национального банка безусловным приоритетом является сохранение коллегиального подхода при принятии решений, при котором разногласия в экспертных позициях становятся основой для профессиональных дискуссий и новых возможностей, а не публичных обвинений”, – заявили в НБУ.

Сегодня глава департамента лицензирования Александр Бевз сообщил, что вся команда руководителей департамента подала в отставку из-за централизации принятия решений в одних руках и замены коллегиальности директивным принятием решений.

По мнению Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора.

Контекст:

1 июля 2020 года подал в отставку тогдашний глава НБУ Яков Смолий, как он сообщил, из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Его место занял Кирилл Шевченко. После этого в руководстве НБУ из команды Смолия остались только заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

В октябре 2020 года совет Национального банка объявил Рожковой и Сологубу выговор и выразил недоверие. Поводом для этого, как заявили в совете, стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

После выговора Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Сама Рожкова считает, что решение о перераспределении полномочий “не соответствует лучшим мировым практикам”.

Выговор Рожковой и Сологубу отменил суд. В июне Сологуб уволился из Нацбанка.

В марте Рожкова заявила о цензуре в НБУ – руководство департамента коммуникаций регулятора запретило публиковать в оригинальном виде ее интервью для издания “Новое время”.

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