 

Ученые пытаются понять, почему так быстро краснеет Плутон

30.06.2021, 15:18, Новости дня
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Расположенный на самой дальней от Солнца орбите Плутон, который то обретает, то теряет статус девятой планеты, в последнее время начал стремительно краснеть. Но почему? Ученые пытаются найти причину данного явления.

Очевидная разница видна при сравнении снимков, сделанных с 2015 года и до сих пор, говорят астрономы. Часть поверхности Плутона почему-то стала темно-красной. Не исключено, что дело в появлении в атмосфере данного небесного тела каких-то особых молекул.

Группа ученых из технологического университета Делфта предполагает наличие химической реакции, происходящей под воздействием космического излучения с обычным метаном. Впрочем, лабораторные эксперименты пока не позволяют найти подтверждение данной версии.



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