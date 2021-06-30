Сверхтяжелая ракета «Чанчжэн-9» поможет КНР построить солнечную электростанцию в космосе

Как сообщают представители китайского аэрокосмического ведомства, на сегодня рассматриваются планы по использованию сверхтяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-9» для обеспечения строительства орбитальной солнечной электростанции.

Представители ведомства также рассказали, что такой энергогенерирующий объект они планируют разместить на высокой орбите – в 36 тысячах километров над поверхностью Земли.

При этом космическая СЭС должна будет передавать собранную энергию прямо на Землю для потребностей китайской индустрии. Названа дата начала строительства – 2022 год! Однако пока неизвестна мощность первой космической СЭС, которая будет передавать энергию с геостационарной орбиты при помощи лазера.