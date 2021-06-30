 

Сверхтяжелая ракета «Чанчжэн-9» поможет КНР построить солнечную электростанцию в космосе

30.06.2021, 15:18, Новости дня
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Как сообщают представители китайского аэрокосмического ведомства, на сегодня рассматриваются планы по использованию сверхтяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-9» для обеспечения строительства орбитальной солнечной электростанции.

Представители ведомства также рассказали, что такой энергогенерирующий объект они планируют разместить на высокой орбите – в 36 тысячах километров над поверхностью Земли.

При этом космическая СЭС должна будет передавать собранную энергию прямо на Землю для потребностей китайской индустрии. Названа дата начала строительства – 2022 год! Однако пока неизвестна мощность первой космической СЭС, которая будет передавать энергию с геостационарной орбиты при помощи лазера.  



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