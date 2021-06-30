Путин рассказал об ответе РФ на санкции Запада

Президент Владимир Путин, говоря о том, какие у РФ есть санкционные рычаги за нарушение красных линий со стороны США, заявил, что Москва не будет отвечать на санкции себе во вред.

«Наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению. В чем-то оно пошло нам на пользу», – отметил он.

По словам Путина, импортозамещение дало мощный толчок российским производителям техники, также рывок произошел в сфере сельского хозяйства, была укреплена финансовая система. Кроме того, совокупный долг государства и коммерческого сектора в РФ сократился.

«Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях. Десяток лет поставляли, так что же нам приостанавливать себе во вред. Или, например, Boeing строит свои самолеты из нашего титана, что же нам теперь закрывать наше титановое производство», – отметил президент.

«Если они [Запад] переходят какие-то границы, то мы находим какие-то ассиметричные способы ответа, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров», – добавил Путин.