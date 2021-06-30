 

“Героям слава!” Посол Швеции поздравил сборную Украины с победой в 1/8 финала Евро 2020

30.06.2021, 13:32, Новости дня
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“Слава Украине, героям слава!” – написал Тиберг после игры.

* Слава України, героям слава! *

— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 29, 2021

Перед матчем посол опубликовал фото, на котором он в футболке сборной Украины и держит в руках два флага – шведский и украинский.

“Прогноз на сегодня: победят желто-синие”, – пошутил Тиберг, сделав отсылку к тому, что желтый и синий – это цвета флагов у обеих стран.

Шведский посол уже не первый раз комментирует события Евро 2020, которые касаются сборной Украины. 23 июня, когда благодаря победам сборных Испании и Швеции в группе E украинцы вышли в плей-офф, Тиберг опубликовал фотожабу, созданную по известному шаблону “Вася копает, остальные смотрят” (он же “менеджеры и Вася”).

“Всегда рады помочь!” – прокомментировал тогда ситуацию Тиберг.

Контекст:

В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе “Олимпико”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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