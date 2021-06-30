 

“Это переходит все границы”. Тина Кароль после голого видео с питоном показала свое обнаженное тело вблизи

30.06.2021, 13:32, Новости дня
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На снимках можно подробнее рассмотреть голую певицу.

“Обнаженная Тина Кароль с королевским питоном на теле анонсировала премьеру клипа “Красиво”. Впечатляющие фешн-кадры являются частью промо-компании клипа. Будет ли использован питон в клипе, неизвестно”, – говорится в подписи к фотосессии.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Это переходит все границы, от Тины я этого не ожидала”, – заявила подписчица tatyana.martynenko1958.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Тина Кароль 30 июня 2021 года опубликовала видео, для которого снялась без одежды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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