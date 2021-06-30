США не смогли назвать ответственных за «энергетические атаки» на американцев

Власти США пока не знают, кто стоит за предполагаемыми атаками с применением «направленной энергии» против американских госслужащих за рубежом, сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

Как сообщил Смит, с учетом информации, предоставленной должностными лицами правительства США, он «не испытывает уверенности в том, что правительство отвечает на эти атаки всеобъемлющим и эффективным образом с той скоростью, которая требуется». Конгрессу требуется «больше ясности о происходящем, о том, кто несет ответственность», а также о возможностях защиты, передает ТАСС.

Смит считает основным вопросом «установление ответственности». По его словам, в ответ на этот вопрос в администрации США, «по сути, говорили: «Мы не знаем». Как отметил конгрессмен, «складывается впечатление, что реакция» властей США «была замедленной», в Белом доме «не информировали Конгресс о том, что делают».

«У нас был на этот счет один брифинг примерно неделю назад. Он совершенно не удовлетворил. По сути, было много «мы не знаем», «мы не уверены», – рассказал законодатель, отметив, что американский «аппарат, отвечающий за национальную безопасность», часто «не горит желанием делиться конкретной информацией с членами Конгресса по ряду различных причин». Смит не исключил, что в администрации «просто темнили, поскольку переживали об утечках информации».

Напомним, СМИ утверждают, что Россия якобы ответственна за загадочные инциденты с американскими служащими за рубежом, которых, как утверждается, атаковали с помощью «направленной энергии».