Израиль открыл свое первое посольство в ОАЭ

“Израиль заинтересован в мире со своими соседями. Со всеми своими соседями. Мы никуда не пойдем. Ближний Восток – наш дом. Мы здесь останемся и мы призываем все страны региона признать это и приехать и поговорить с нами”, – отметил Лапид.

* * * * * . * * * . * * * * * . * * * * . * * * * , * * * * * * * , * * * .

( * : * * , * ” * ) pic.twitter.com/le4nFNmSYQ

— * * – Yair Lapid * (@yairlapid) June 29, 2021

Лапид стал самым высокопоставленным израильским чиновником, который когда-либо посещал ОАЭ с официальным визитом.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствовал открытие посольства, отметив, что это является шагом к миру между странами.

“Поздравления министру иностранных дел ОАЭ Абдулле бен Заиду и министру иностранных дел Израиля с открытием посольства Израиля в ОАЭ. Это важный шаг к миру между двумя странами”, – написал Блинкен в своем Twitter.

Congratulations to UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed and Israeli Foreign Minister @yairlapid on the opening of the Israeli Embassy in the UAE. This is an important step for peace between the two countries.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 29, 2021

Контекст:

У большинства арабских и мусульманских стран нет дипотношений с Израилем. Из-за израильско-палестинского конфликта они не признают право Израиля на существование как отдельной страны. Исключение составляют Египет, который установил дипотношения с Израилем в 1979 году, Иордания – в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, признавших Израиль.

До августа 2020 года Израиль и ОАЭ не имели никаких дипломатических отношений. 13 августа страны при посредничестве США договорились о нормализации отношений. В рамках договоренности Израиль согласился отказаться от провозглашения суверенитета над палестинскими территориями. BBC считает, что к такому решению привели общие опасения стран по поводу Ирана.

29 августа ОАЭ объявили об отмене экономического бойкота Израиля, который ввели в 1972 году. 31 августа впервые из Израиля в ОАЭ отправился первый в истории самолет.

После отмены бойкота компании и бизнесмены из ОАЭ могут заключать любые сделки с израильскими компаниями, также разрешено ввозить, обменивать или владеть израильскими товарами и продуктами всех видов в ОАЭ и торговать ими.

Иран нормализацию отношений ОАЭ и Израиля назвал предательством и заявил, что это продлится недолго.

—