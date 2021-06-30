 

Украинский генерал допустил проход кораблей НАТО у берегов Крыма

30.06.2021, 0:32, Новости дня
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Корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма, предположил бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, могут ли украинские корабли и корабли стран НАТО пройти из порта Одессы в Батуми в районе крымского мыса Фиолент, к которому ранее подошел британский эсминец Defender.

«Но нужно понимать последствия и задачи. Британцы это сделали. Потому что у них свои подходы, они сейчас укрепляются, поскольку вышли из ЕС, они переформатируют восприятие себя в мире», – передает слова Романенко УНИАН.

Напомним, Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.



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