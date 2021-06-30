Ракетный обстрел повредил здания на базе США в Сирии

В результате ракетного удара по силам США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор повреждены два здания, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Он заявил, что американская сторона «пока что оценивает повреждения». Кирби сказал, что «не может входить в детали относительно числа ракет». США предполагают, что ответственность за обстрел несет «поддерживаемое Ираном ополчение», передает РИА «Новости».

Как заявили в Пентагоне, потерь среди сил США в результате удара нет, передает ТАСС.

Кирби также сообщил, что американские удары с воздуха в Ираке и Сирии были нанесены по объектам, связанным с применением вооруженными группировками БПЛА. «Знаем, что поразили то, по чему целились, и что мы уничтожили структуры, по которым наносился удар», – сказал он.

По версии США, «эти структуры были напрямую связаны конкретно с угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов – в плане относящихся к этому логистики и ремонта, командования и управления, запуска и возвращения, а также, возможно, передачи техники и поддержки системы». Кирби утверждает, что «никто не заинтересован в эскалации напряженности» и «в сохранении насилия в Ираке или Сирии».

В письме главы Белого дома Джо Байдена в адрес спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси сообщается, что США предпримут дальнейшие действия, если угрозы или нападения в отношении американского контингента в Ираке и Сирии продолжатся. Байден заявил, что санкционировал применение силы 27 июня «для сдерживания Ирана и проиранских вооруженных групп». Он считает, что США «предприняли необходимые и соразмерные действия в соответствии с международным правом и в рамках осуществления неотъемлемого права на самооборону на основе 51-й статьи Устава ООН».

В послании перечисляется серия атак, которые, по версии США, были направлены против американских объектов и контингента. В частности, нападениям подверглись база иракских ВВС Балад, район около багдадского международного аэропорта, база ВВС Айн-эль-Асад, объекты США в иракском Эрбиле.

Напомним, США нанесли два удара по Сирии и один по Ираку, авиаудары наносились по оружейным складам военизированных группировок. Позднее в районе нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор была обстреляна военная база США.