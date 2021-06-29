Песков оценил экономическую ситуацию в России

Комментируя влияние коронавируса на экономику, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас помощь бизнесу не требуется.

По его словам, «тщательно выверенные антиковидные меры» позволили «пройти, как говорит президент, между Сциллой и Харибдой». Песков напомнил, что «в прошлом году мы же закрывались, и у нас был локдаун, и мы с вами сидели по домам, останавливалась экономика и так далее». В связи с этим требовались «точечные меры помощи». Песков указал, что веерная помощь в подобных условиях ни в одной стране мира не сработала, зато привела к инфляции, «просто раздача денег – это чистый популизм».

В России, по его словам, оказание адресной помощи малоимущим слоям населения и тем в бизнесе, кто больше всего нуждался в этом, доказало свою эффективность, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

«Тогда мы закрывались – была точечная помощь. Сейчас экономика работает. Да, трудности продолжаются, продолжаются – как после землетрясения – эти афтершоки, это тоже в экономике продолжается», – сказал он, добавив, что сейчас «ситуация другая: все живет, все работает – испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи».

Он подчеркнул, что власти РФ делают все для минимизации кризиса, но и бизнесу надо занять ответственную позицию, ориентироваться на внутренние инвестиции. Песков считает, что ситуация с коронавирусом «стоила, наверное, несколько десятков триллионов долларов убытка для всего земного шара, для экономики мировой».

В частности, «растут цены на продукты питания, во всем мире растут цены на металлы», Москва «делает все возможное для того, чтобы амортизировать эти колебания, чтобы минимизировать эти негативные последствия этих процессов для населения».

По его словам, «если рождаются суперприбыли, то здесь необходимы какие-то демпфирующие процессы и механизмы, что и делает правительство». Требуется «тонкий баланс», чтобы «смягчить эти резкие колебания», не мешая «восстановлению экономики», сказал Песков.

Напомним, Песков сообщил, что новых решений по компенсациям малому и среднему бизнесу не принималось. Также Песков рассказал, что в Кремле пока нет информации о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне.