 

В Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов

29.06.2021, 22:36, Новости дня
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“Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +35,4 °С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4 °С. Минимальная температура воздуха 25 июня не опустилась ниже +21 °С, что на 0,5 °С теплее, чем это было в 1957 году”, – отметили в обсерватории.

26 июня в Киеве повторился рекорд, установленный в 1939 году: столбик термометра достиг максимального значения температуры воздуха для этого дня – +32,2 °С.

“Столбик термометра в ночь на 26 июня не опустился ниже +22,4 °С, что на 1,8 °С теплее, чем это было в 1901 году”, – сообщили специалисты.

Контекст:

В Украине с прошлой недели установилась жаркая погода. В частности, в Киеве 23 июня зафиксировали температуру +34 °C. В этот день столица побила температурный рекорд 1946 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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