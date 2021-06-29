Кравчук перенес операцию на сердце

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29.06.2021, 22:36, Новости дня
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По его словам, Кравчук просил не комментировать состояние его здоровья.

“Ничего, кроме самого факта”, – подчеркнул Арестович.

В окружении Кравчука также не комментируют самочувствие экс-президента после операции и то, сможет ли он продолжить работу в ТКГ, отметили журналисты.

Арестович рассказал “1+1”, что операция была плановой и прошла без осложнений. Сейчас Кравчук находится в больничной палате и восстанавливается после операции.

Контекст:

87-летний Кравчук 28 июня не присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины, из-за плохого состояния здоровья. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки.

“1+1” сообщили, что Кравчук в 2017 году уже обращался к хирургам, ему тогда делали стентирование сердца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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