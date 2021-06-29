В Instagram Stories появится функция ссылок для всех пользователей. Они будут в виде стикеров

Новая функция позволит всем пользователям добавить ссылку в Stories для быстрого доступа к веб-странице. Ссылка будет в формате стикера, по аналогии с отметкой профиля или геотегом.

Открыть ссылку можно будет одним нажатием. Сейчас чтобы перейти по ссылке в Stories, нужно свайпнуть вверх.

Кроме того, пользователи смогут отвечать на Stories, содержащие ссылку. Сейчас такая функция недоступна.

При этом ссылки хотят внедрять только в Stories. В постах для ленты они не предусмотрены.

Instagram для тестирования уже предоставил доступ к функции некоторым пользователям. Разработчики хотят посмотреть, какой контент будут постить люди и сколько будет спама и дезинформации.

Instagram tests letting anyone share a link in stories https://t.co/k5eJbUgxyb pic.twitter.com/weVyduoifX

— The Verge (@verge) June 29, 2021

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