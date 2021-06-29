France Info – Венецию, Ливерпуль и Будапешт хотят исключить из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

На предстоящем заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО обсудят включение Венеции, Ливерпуля и Будапешта в список городов, которые могут потерять свой статус культурно-исторических памятников, пишет France Info. Венеция сильно пострадала от массового туризма и круизных лайнеров, исторический порт Ливерпуля собираются застраивать, а в Будапеште во время реконструкции по приказу премьер-министра страны Виктора Орбана сносят и меняют сохранившиеся фасады зданий XVIII века.



Reuters

После годового перерыва из-за пандемии комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проведёт с 16 по 31 июля расширенное заседание в китайском Фучжоу, пишет France Info. На нём из престижного списка предложат исключить три города, где культурно-историческое наследие находится под угрозой: Венецию, Ливерпуль и Будапешт.

Как напоминает издание, в 2019 году ЮНЕСКО уже предупреждала Венецию о серьёзных санкциях в случае отсутствия ощутимого прогресса. Теперь город защищает от наводнений дамба «Моисей», однако администрация не смогла модернизировать его инфраструктуру и транспорт. Комитет Всемирного наследия также критикует власти за недостаточное внимание, которое они уделяют климатическим проблемам, и указывают на слабую систему защиты хрупкой и уникальной экосистемы лагуны и её приливно-отливных зон. Таким образом, по мнению организации, под угрозой находится весь город.

Кроме того, Венеция столкнулась с проблемой массового туризма, особенно на круизных кораблях, отмечает французская газета. С 2012 года специальный декрет предусматривает, что теплоходы больше не будут заходить в лагуну, однако он никогда не применялся. Глава региона и мэр города не хотят терять солидный приток капитала, а также 4500 рабочих мест. Тем не менее в 2021 году власти приняли закон, который запрещает круизным лайнерам заходить в лагуну, но только после того, как для них построят специальный терминал. А пока теплоходы продолжают проходить перед площадью Сан-Марко.

Ещё один претендент на исключение из списка ЮНЕСКО — Ливерпуль в Великобритании. Он вошёл в список Всемирного наследия в 2004 году, но теперь комитет считает, что город может потерять свою особую ценность для человечества из-за проектов по благоустройству и урбанистике. Ливерпуль известен своим торговым портом, сыгравшим важную роль в расцвете Британской империи. В 2012 году, однако, городские власти запустили масштабный проект Liverpool Waters на 30 лет, в соответствии с которым на исторических набережных вырастут гостиницы и бизнес-центры за ₤5 млрд. Ещё одной проблемой является строительство на набережной нового футбольного стадиона, о котором ЮНЕСКО предупреждала администрацию уже давно. Организация считает, что эти планы уничтожат один из объектов Всемирного наследия, который теперь находится под угрозой.

Администрации Ливерпуля, очевидно, не нравится, что город может потерять свой статус. Мэр Джоан Андерсон предлагает комитету приехать сюда в 2021-м и 2022 году, чтобы пересмотреть свою позицию. В июне этого года она и 30 представителей из сфер футбола, культуры и политики подписали письмо с просьбой к ЮНЕСКО не принимать такое несправедливое решение. По их словам, сейчас город находится в «гораздо более хорошем состоянии», чем до включения в список Всемирного наследия.

Наконец, комитет по защите исторических памятников встревожен сносом и необоснованной реконструкцией в столице Венгрии, особенно в районе Будайской крепости. Это здание возвышается над Дунаем и окружено великолепными домами с цветными фасадами, построенными в XV—XVIII веках. Именно благодаря им этот чрезвычайно популярный у туристов квартал был включён в список Всемирного наследия в 1987 году.

Однако премьер-министр страны Виктор Орбан начал глобальный проект по восстановлению этого района. ЮНЕСКО отмечает «преднамеренные сносы, недостаточную консервацию» и слишком быструю реконструкцию, которая приводит к значительной потере аутентичности этого места. Так, Орбан приказал отремонтировать древний монастырь кармелиток, чтобы перенести туда свой офис, и на фасаде XVIII века появился длинный балкон и терраса. «Это многое говорит о текущей политике по сохранению наследия», — пишет французское издание.

Отдел по охране исторических памятников мог бы вмешаться, однако премьер-министр его распустил. Теперь защитой исторического наследия должна заниматься городская администрация, однако на самом деле она этого не делает. Как подчёркивает ЮНЕСКО, сейчас в Венгрии нет «ни отдела, ни сотрудников, ни руководителя, который бы имел представление обо всех текущих проектах». В целом, в стране нет «никакого надлежащего управления по Всемирному наследию», поэтому организация рекомендует внести исторический квартал Будапешта в список объектов под угрозой, пишет France Info.