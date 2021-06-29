 

В Госдуме назвали подделку QR-кодов тяжелейшим преступлением

29.06.2021, 20:48, Новости дня
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«В РФ растет смертность от коронавирусной инфекции. Единственная эффективная мера – это вакцинация, популяционный иммунитет. Поэтому подделка QR-кодов – тяжелейшее преступление с учетом ситуации, в которую мы все попали», – сообщил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, комментируя ставшую популярной в стране незаконную торговлю QR-кодами сертификатов о якобы пройденной вакцинации.

Политик подчеркнул, что фальсификация QR-кодов подпадает под статью УК о подделке документов, а, значит, у правоохранительных органов уже есть достаточная законодательная база для принятия соответствующих мер.

Горелкин обратил внимание, что, подобно многим мошенническим схемам или, например, торговле наркотиками, продажа поддельных кодов происходит в основном через интернет-ресурсы.

«Регулирующий орган обязан эффективно взаимодействовать с владельцами соцсетей, оперативно удалять подобный контент и передавать материалы в правоохранительные органы», – считает политик.

Собеседник издания отметил, что в РФ также действует закон, обязывающий социальные сети активно реагировать на нарушения.

«Ситуаций, когда соцсети оперативно не удаляют опасный, экстремистский и противоправный контент, как это было в случае с Twitter, быть не должно. В случае несвоевременного удаления контента и ссылок на торговлю поддельными кодами регулятор должен принять к нарушителям самые жесткие меры. Сегодня это важнейшая социальная задача», – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса и соответствующими QR-кодами и призвал принять меры по борьбе с подобными случаями. 



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