Евросоюз и США приветствовали принятие закона о Высшей квалификационной комиссии судей

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в Twitter, что ЕС готов назначить независимых экспертов для выбора членов ВККС.

“Решительный шаг к коренной реформе судебной системы Украины сделан сегодня Верховной Радой. Приветствуем принятие реформы Высшей квалификационной комиссии судей, надеемся увидеть окончательный текст законопроекта 3711 в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии”, – написал он.

Посол добавил, что Украине нужно реформировать и Высший совет правосудия.

2/2 * is ready to nominate independent experts to support the selection of the High Qualification Commission of Judges. For a comprehensive judicial reform, the High Council of Justice to be reformed as well – relevant draft legislation is well advanced. #MovingForwardTogether

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 29, 2021

Посольство США в Украине в своем заявлении также отметило, что ждет окончательный текст документа в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и принятие законопроекта о реформировании Высшего совета правосудия.

Ми з нетерпінням чекаємо на першочергове прийняття законопроекту 5068 про реформування ВРП, щоб доповнити сьогоднішні досягнення. * готові підтримати наших * партнерів у впровадженні 3711-д та реалізації цієї історичної можливості оновити судову систему * від імені * народу.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 29, 2021

Верховная Рада Украины сегодня возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Народные депутаты отдали 293 голоса за принятие законопроекта №3711-д.

Депутаты поддержали 225 голосами поправку №453 по рекомендациям Венецианской комиссии. Она предусматривает, что первый состав конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов. Из них двух предлагают международные организации, которые последние пять лет предоставляют Украине техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет на подпись закон и надеется, что никому не удалось спрятать в нем “юридические мины” или исказить его смысл “поправочным спамом”.

Контекст:

Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года.

Посольства США и делегации Европейского союза в совместном заявлении от 16 июня призывали учесть позицию Венецианской комиссии и предоставить международным экспертам решающее право голоса при формировании ВККС.

ВККС – постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

