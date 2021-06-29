 

Англия выбила Германию с Евро 2020

29.06.2021, 20:44, Новости дня
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Поединок, проходивший на лондонском стадионе “Уэмбли”, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голами в составе сборной Англии отметились Рахим Стерлинг (75-я минута) и Гарри Кейн (86-я минута).

МУЛЬТИМЕДИАГол Рахима Стерлинга. Видео: footballua.tv

МУЛЬТИМЕДИАГол Гарри Кейна. Видео: footballua.tv

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция – Украина (“ГОРДОН будет вести текстовый онлайн-репортаж поединка). Матч 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.

Контекст:

Сборная Англии дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы 1968-го и 1996 годов; в 2004-м и 2012 годах доходила до стадии четвертьфинала Евро.

Для сборной Германии, трехкратных чемпионов Европы и четырехкратных чемпионов мира, выступление на Евро 2020 стало худшим как минимум с 2004 года, когда немцы не вышли из группы. На Евро 2008, 2012 и 2016 сборная Германии доходила минимум до полуфинала турнира.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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