 

Рада планирует создать Нацкомиссию по защите критической инфраструктуры

29.06.2021, 18:52, Новости дня
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Законопроект определяет критерии отнесения объектов к критической инфраструктуре.

Вводится парламентский и общественный контроль в сфере защиты критической инфраструктуры, обязательное государственное страхование объектов критической инфраструктуры (через три года после вступления в силу закона), а также привлечение общественности к возможному предотвращению атак на них.

Предусмотрено создание реестра объектов критической инфраструктуры.

Также в документе прописано создание Национальной комиссии по вопросам защиты критической инфраструктуры, которая будет регулировать эту сферу. Деятельность уполномоченного органа будет направлять, координировать и контролировать министр Кабинета Министров.

Документ поручает Кабмину создание Нацкомиссии и проведение конкурса по отбору главы и членов ведомства в порядке, определенном законом “О государственной службе”.

Вводится независимая внешняя оценка деятельности Нацкомиссии. Ежегодно будет проводиться внешний аудит деятельности ведомства, его будет проводить Счетная палата. Независимая внешняя оценка деятельности системы защиты критической инфраструктуры осуществляется один раз в три года. 

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас подавляющее большинство объектов критической инфраструктуры находится в частной собственности.

“Эти обстоятельства в сочетании с тем фактом, что главная ответственность за защиту систем КИ лежит на их владельцах/операторах, должны подчеркнуть важность установления эффективного государственно-частного партнерства (ГЧП) для достижения адекватных уровней устойчивости и защищенности национальной системы”, – сказано в документе.

Контекст:

В октябре 2020 года правительство определило объекты критической инфраструктуры – стратегически важные для государства предприятия, учреждения и организации разной формы собственности – и одобрило два постановления, помогающие усилить их кибербезопасность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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