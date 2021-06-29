 

У Белоруссии отобрали право проводить чемпионат по спортивной ходьбе

29.06.2021, 16:09, Новости дня
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Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года не будет проводиться в Минске, сообщила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

Решение о переносе чемпионата принято из-за «неопределенности в дипломатических отношениях» и ограничений на международные поездки в отношении Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление World Athletics.

«World Athletics по-прежнему доверяет местному оргкомитету и Белорусской федерации легкой атлетики, которые много и плодотворно вызванные пандемией, и сожалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению», – указали в ассоциации.

Новый организатор турнира будет объявлен на следующем заседании совета организации 28-29 июля.

Белорусская столица получила право провести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2017 году, турнир планировалось проводить в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 23-24 апреля 2022 года.

В мае у Белоруссии отобрали чемпионат Европы по велогонкам на треке, решение принял Европейский велосипедный союз. В январе Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF.



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