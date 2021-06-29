Умер режиссер Александр Воропаев

Режиссер игрового и документального кино Александр Воропаев умер на 81 году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Воропаева Александра Алексеевича», – сообщается на сайте Союза.

Воропаев окончил операторский факультет ВГИК в 1969 году, а также отучился в мастерской Б. Волчека, Л. Трауберга и на режиссерском отделении Высших курсов сценаристов и режиссеров. Работал на киностудии «Мосфильм», в творческом объединении «Экран», а в 1982 году стал режиссером-постановщиком.

За свою карьеру режиссер снял множество игровых фильмов: «На краю бездны», «Место под солнцем», «Василиса Мелентьева», «На пороге», «Не забудь оглянуться», «Клан» и мини-сериал «Лучшая дорога нашей жизни». Также Воропаев выступал режиссером документальных фильмов «Страна аланов» и «Святого Георгия слово».