 

Главный санврач Украины объяснил, почему чиновников решили вакцинировать от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech

29.06.2021, 16:06, Новости дня
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“Когда мы принимаем решение об использовании той или иной вакцины, принимаем во внимание несколько факторов. Во-первых, ориентировочную численность группы риска. Мы знаем график поставки и рассчитываем, хватит той или иной поставленной вакцины на конкретную группу риска. Например, мы знаем, что записались 200 тыс. работников образования. Соответственно, 400 тыс. доз Pfizer можем их охватить. Потому что одну группу мы прививаемодним типом вакцины”, – сказал он.

По словам замминистра, Украина законтрактовала около 20 млн доз вакцины от Pfizer/BioNtech до конца года, они будут поступать ежемесячно.

“Когда мы оценивали различные группы риска, то условно количество работников центральных органов исполнительной власти, различных министерств и ведомств, которые относятся к объектам критической инфраструктуры, судебной власти вкладывалась в то количество вакцины Pfizer, которая поступила”, – сказал Кузин.

Вакцинация госслужащих вакциной от Pfizer/BioNtech началась в Киеве 14 июня. 15 июня прививать этим препаратом начали нардепов. Также с 22 июня этой вакциной прививают сотрудников организованных коллективов.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 29 июня в Украине первую дозу вакцины получили 1,9 млн человек, завершили иммунизацию 589,4 тыс. украинцев.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат минимум 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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