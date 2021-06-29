“Она чудесна”. Белуччи засветила грудь в декольте на обложке глянца

Актриса запечатлена на снимке в черном платье с декольте от итальянского бренда Dolce&Gabbana.

“Великолепно и сексуально”, – оценили образ актрисы поклонники.

“Она чудесна”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

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Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Контекст:

Белуччи родилась в 1964 году в Италии. В 1987 году дебютировала в качестве модели, а в 1990 году сыграла свою первую роль в фильме “Жизнь с детьми”.

Она стала известной благодаря ролям в фильмах “Дракула”, “Малена”, “Матрица: Перезагрузка” и “Матрица: Революция”, “Страсти Христовы”, “007: Спектр”, “Необратимость”.

Актриса дважды была замужем. Ее первым мужем стал фотограф Клаудио Карлос Бассо. Супруги прожили вместе четыре года и расстались в 1994 году.

В браке с французским актером Венсаном Касселем Белуччи родила двоих дочерей – Деву (2004) и Леони (2010). Пара рассталась в 2013 году после 14 лет совместной жизни.

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